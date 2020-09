O’Sullivan | un’elegia «To the Moon»

Leggi su ilmanifesto

Tadhg O'Sullivan è un montatore, sceneggiatore e regista irlandese, principalmente attivo sul fronte del documentario. Dopo molte partecipazioni di rilievo nel festival di mezzo mondo – dal Fid di Marsiglia al Doc Fortnight al Moma di New York – con i suoi primi due lungometraggi – Yximalloo, 2014 e The Great Wall, 2015 – porta alle Notti Veneziane – programma fuori concorso delle Giornate degli Autori a Venezia 77 – il suo terzo lungometraggio, To the, ardito esperimento che …