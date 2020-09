Orfini dà uno schiaffo ai vertici Pd: «Ma vi rendete conto che cos’è il M5S? Non ci si può alleare» (Di venerdì 11 settembre 2020) Messaggi di fuoco al Pd da una parte e a Bersani dall’altra. «Bersani lancia un campo progressista con il M5S? Penso che per fare un campo progressista bisogna per prima cosa esserlo. E non credo che chi ha scritto i decreti sicurezza, giusto per fare un esempio, si possa definire tale». Lo dice all’Adnkronos il deputato del Pd Matteo Orfini. Orfini: «Dal M5S messaggi volgari e antipolitici» «Questa alleanza di governo ha una natura eccezionale ed emergenziale. È vero che ha diverse anime ma se il Movimento 5 Stelle è questo, io non vedo alleanze per il futuro. Poi, se chiarirà la sua collocazione, diventando una forza diversa da quella che è oggi, valuteremo». Orsini agginge: «Franceschini in Direzione ci diceva che c’è ... Leggi su secoloditalia

Normale che il segretario non voglia dire nulla, contro un j’accuse che ricorda il colpo di Nanni Moretti a piazza Navona nel 2002: quella battuta «con questi qui non vinceremo mai», rivolta a Piero F ...

Orfini: "Se M5S resta questo non vedo alleanze nel futuro"

"Bersani lancia un campo progressista con M5S? Penso che per fare un campo progressista bisogna per prima cosa esserlo e non credo che chi ha scritto i decreti sicurezza, giusto per fare un esempio, s ...

Normale che il segretario non voglia dire nulla, contro un j'accuse che ricorda il colpo di Nanni Moretti a piazza Navona nel 2002: quella battuta «con questi qui non vinceremo mai», rivolta a Piero F ...