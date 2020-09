Ordine dei Giornalisti della Campania, tessera alla memoria per Giancarlo siani (Di venerdì 11 settembre 2020) L’Ordine dei Giornalisti della Campania consegnerà alla famiglia di Giancarlo siani, giornalista del Mattino ucciso dalla camorra nel 1985, il tesserino di professionista alla memoria. La consegna avverrà il 23 settembre, anniversario dell’omicidio di siani, alle ore 11 nel musei Pan di Napoli. In quell’occasione l’Ordine della Campania e l’Ordine nazionale presenteranno la nuova edizione del libro “Le parole di una vita” che contiene tutti gli scritti Giornalistici di Giancarlo siani. Sono previsti gli interventi di Paolo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 settembre 2020) L’deiconsegneràfamiglia di, giornalista del Mattino ucciso dcamorra nel 1985, il tesserino di professionista. La consegna avverrà il 23 settembre, anniversario dell’omicidio di, alle ore 11 nel musei Pan di Napoli. In quell’occasione l’e l’nazionale presenteranno la nuova edizione del libro “Le parole di una vita” che contiene tutti gli scrittici di. Sono previsti gli interventi di Paolo ...

Palazzo_Chigi : In corso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri n. 63. Qui l'ordine del giorno: - matteosalvinimi : #Salvini: Faccio gli auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, un leone. Squallido e vergognoso che qualche… - dellorco85 : Nel corteo spunta pure il cartello: 'abolire l'ordine dei medici' ... ?? #DittaturaSanitaria - leoberthi : RT @RadioSavana: Orde di camorristi e criminali dei centri sociali assaltano il comizio di Salvini a Torre del Greco con lancio di oggetti… - ameliacarlevaro : RT @AnsaLiguria: Alisa e Ordine dei medici discordi su origine cluster Spezia. Per Bonsignore legato a festa per la serie A, non per Locate… -

Ultime Notizie dalla rete : Ordine dei L’Ordine dei medici di Savona: «In 5 anni mancheranno 853 specialisti in Liguria» Il Secolo XIX CRIMINALITA’ – Rapporto conclusivo Commissione antimafia, Nola “Le Istituzioni cambino mentalità”

CAMPOBASSO – La criminalità organizzata va affrontata inquadrandola come una mentalità. Questo il concetto alla base dei lavori della Commissione speciale a carattere temporaneo di studio sul fenomeno ...

La Soprintendenza vincola i magazzini. Stop alla nuova piscina in Porto vecchio a Trieste

A sorpresa imposta la tutela diretta su tutti gli edifici dell’area ex Ford. Iter bloccato. Dipiazza: «Ci sposteremo più in là» TRIESTE L’operazione piscina terapeutica in Porto vecchio riparte da zer ...

CAMPOBASSO – La criminalità organizzata va affrontata inquadrandola come una mentalità. Questo il concetto alla base dei lavori della Commissione speciale a carattere temporaneo di studio sul fenomeno ...A sorpresa imposta la tutela diretta su tutti gli edifici dell’area ex Ford. Iter bloccato. Dipiazza: «Ci sposteremo più in là» TRIESTE L’operazione piscina terapeutica in Porto vecchio riparte da zer ...