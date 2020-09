One Piece live-action: Cole Sprouse sarà Sanji nella serie Netflix? (Di venerdì 11 settembre 2020) Sarà Cole Sprouse a interpretare Sanji nella serie live-action di One Piece prodotta da Netflix? I fan sperano di sì, sostenuti anche da un paio di indizi su Instagram. Sarà Cole Sprouse a interpretare Sanji nella versione live-action di One Piece? Ancora non si sa ma è quello che i fan vorrebbero, anche in nome della passione della star di Riverdale per il manga di Eiichiro Oda. Qualche mese fa l'account Twitter della futura serie Netflix aveva chiesto proprio agli utenti dei "consigli" per il casting del simpatico cuoco dei Mugiwara. Il nome di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 settembre 2020) Saràa interpretaredi Oneprodotta da? I fan sperano di sì, sostenuti anche da un paio di indizi su Instagram. Saràa interpretareversionedi One? Ancora non si sa ma è quello che i fan vorrebbero, anche in nome della passione della star di Riverdale per il manga di Eiichiro Oda. Qualche mese fa l'account Twitter della futuraaveva chiesto proprio agli utenti dei "consigli" per il casting del simpatico cuoco dei Mugiwara. Il nome di ...

izukulovs : pensando entre one piece e bsd ?? - _coldstille : one piece sendo incrivel como sempre - K3N179 : @yuumilfe one piece ta chegando no ep 1000 ;-; - atsusuluv : SPOILER ONE PIECE 990!!! . . . . . . aaaaa rey si eso asi - dudubraiD : @Geleialol Nn, one piece q é grande -