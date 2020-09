Omicidio Willy, sabato mattina i funerali del 21enne al campo sportivo di Paliano. Presente anche il premier Conte (Di venerdì 11 settembre 2020) Ci sarà anche il premier Giuseppe Conte ai funerali di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso a botte a Colleferro la notte fra il 5 e il 6 settembre. Le esequie saranno celebrate sabato mattina alle 10 a Paliano, il comune laziale dove viveva insieme alla famiglia. Per garantire la presenza della cittadinanza e il rispetto delle regole anti-Covid, si è scelto di svolgere il funerale nel campo sportivo comunale dove Willy giocava a calcio. La cugina Erika, con un post su Facebook, ha chiesto che venga vietato l’ingresso alle telecamere e ogni tipo di ripresa, anche con smartphone e tablet e che “la cerimonia sia esclusivamente un momento di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Ci saràilGiuseppeaidiMonteiro Duarte, ilucciso a botte a Colleferro la notte fra il 5 e il 6 settembre. Le esequie saranno celebratealle 10 a, il comune laziale dove viveva insieme alla famiglia. Per garantire la presenza della cittadinanza e il rispetto delle regole anti-Covid, si è scelto di svolgere il funerale nelcomunale dovegiocava a calcio. La cugina Erika, con un post su Facebook, ha chiesto che venga vietato l’ingresso alle telecamere e ogni tipo di ripresa,con smartphone e tablet e che “la cerimonia sia esclusivamente un momento di ...

Rinaldi_euro : Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - Il Tempo - HuffPostItalia : Ferragni sull'omicidio di Willy: 'Il problema non sono le palestre, è la cultura fascista' - Adnkronos : #Willy, #Carofiglio: 'Uomo a terra e calcio in faccia è omicidio volontario' - lelenata : @Fedez Mi trovi perfettamente d’accordo Willy e la famiglia non si meritavano tutto questo. Il volere a tutti i cos… - Noovyis : (Omicidio Willy, sabato mattina i funerali del 21enne al campo sportivo di Paliano. Presente anche il premier Conte… -