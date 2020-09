Omicidio Willy, nessuno filmò o scattò fotografie quella sera. L’appello: «I testimoni parlino» (Di venerdì 11 settembre 2020) Si susseguono testimoni e versioni, spesso simili, nei racconti di quella tragica serata in cui il 21enne Willy Monteiro Duerte ha perso la vita a Colleferro, Roma, nel tentativo difendere un amico da quelle stesse botte che lo hanno lasciato a terra esanime. Le voci di testimoni oculari stanno aiutando gli inquirenti a mettere assieme molti pezzi, ma non tutti. Ma l’apporto di telecamere e fotocamere, spesso dirimente in molte indagini, per ora sembra mancare a questa brutta storia. nessuno ha filmato Nonostante i testimoni raccontino di almeno venti persone presenti davanti al bar Due di Picche dove sarebbe scattata la rissa, nessuno di loro sembra aver filmato o fotografato nulla. Tutti avrebbero tenuto in tasca il telefono, tranne uno ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 settembre 2020) Si susseguonoe versioni, spesso simili, nei racconti ditragicata in cui il 21enneMonteiro Duerte ha perso la vita a Colleferro, Roma, nel tentativo difendere un amico da quelle stesse botte che lo hanno lasciato a terra esanime. Le voci dioculari stanno aiutando gli inquirenti a mettere assieme molti pezzi, ma non tutti. Ma l’apporto di telecamere e fotocamere, spesso dirimente in molte indagini, per ora sembra mancare a questa brutta storia.ha filmato Nonostante iraccontino di almeno venti persone presenti davanti al bar Due di Picche dove sarebbe scattata la rissa,di loro sembra aver filmato o fotografato nulla. Tutti avrebbero tenuto in tasca il telefono, tranne uno ...

Potrebbero arrivare presto nuove iscrizioni nel registro degli indagati per la morte di Willy Monteiro Duarte. L'attività di indagine dei carabinieri, coordinati dalla procura di Velletri, prosegue in ...

Ghali non ci sta e attacca tutta la scena rap, non accettando il silenzio dei colleghi musicisti sul caso Willy Monteiro Duarte, il ragazzo pestato a morte a Roma. L'artista sul proprio profilo Instag ...

Potrebbero arrivare presto nuove iscrizioni nel registro degli indagati per la morte di Willy Monteiro Duarte. L'attività di indagine dei carabinieri, coordinati dalla procura di Velletri, prosegue in ...

Ghali non ci sta e attacca tutta la scena rap, non accettando il silenzio dei colleghi musicisti sul caso Willy Monteiro Duarte, il ragazzo pestato a morte a Roma. L'artista sul proprio profilo Instag ...