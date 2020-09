Omicidio Willy, la decisione della Procura di Velletri: è omicidio volontario, cambia l’accusa (Di venerdì 11 settembre 2020) cambia il capo d’imputazione per i quattro arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro, il 21enne pestato a morte la notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro. Non è più omicidio preterintenzionale in concorso, ma omicidio volontario. A deciderlo la Procura di Velletri: si tratta di un omicidio volontario con l’aggravante dei futili motivi. omicidio Willy, la decisione della Procura di Velletri: è omicidio volontario, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 settembre 2020)il capo d’imputazione per i quattro arrestati per l’diMonteiro, il 21enne pestato a morte la notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro. Non è piùpreterintenzionale in concorso, ma. A deciderlo ladi: si tratta di uncon l’aggravante dei futili motivi., ladi: è, ...

