Omicidio Willy, il titolare di un pub: "Hanno bevuto, fatto casino e sono ripartiti" (Di venerdì 11 settembre 2020) Nella drammatica e brutale vicenda dell'Omicidio di Willy Monteiro Duarte, la furia dell'opinione pubblica si sta concentrando per la maggior parte sul branco responsabile del violento pestaggio a Colleferro. In attesa che la giustizia determini le singole responsabilità degli assassini di Willy, emerge un altro racconto delle loro "gesta", e arriva dal titolare di un pub di Giulianello. L'incontro del titolare del pub con i fratelli Bianchi Ieri, le parole del carabiniere che per primo ha soccorso Willy. Oggi, invece, è diventato immediatamente virale il post di Stefano Sorci, che ha un pub a Giulianello, in provincia di Latina. Qui, racconta, si sono presentati "i ragazzi alla ribalta delle cronache", ...

