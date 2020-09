Omicidio Willy, il 21enne insignito ‘Campione di vita’ dalla Federazione Pugilistica Italiana (Di venerdì 11 settembre 2020) Campione di vita. Per il suo coraggio, dimostrato nel voler difendere, lui, mingherlino, il suo amico contro 4 energumeni. Gesto che ha pagato con la vita. Adesso la Federazione Pugilistica Italiana vuole riconoscere questo coraggio con una cintura che attesti per sempre il suo ruolo di Campione. Per questo ieri pomeriggio il Pugile pro Christopher Mondongo, conosciuto come Chris Gringo (Chris è stata tra i promotori dell’iniziativa) ha consegnato alla famiglia (nella foto la sorella, la mamma e il papà) di Willy Monteiro la Cintura di “Campione di Vita” di cui la FPI ha deciso di insignirlo per il coraggio dimostrato nel difendere un amico dall’assalto di quei 4 che poi, accanendosi su di lui, lo hanno ucciso. LEGGI ANCHE: Omicidio Willy, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

