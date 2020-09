Omicidio Willy, i magistrati valutano l’accusa di omicidio volontario per gli arrestati. I testimoni: “A terra con le convulsioni” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Dopo il calcio Willy era a terra rantolante”. “Aveva degli spasmi, tipo convulsioni”. “Perdeva sangue dalla bocca, era inerme”. Le testimonianze ci sono tutte e vanno oltre quelle contenute nell’ordinanza di convalida degli arresti per i fatti avvenuti la notte fra il 5 e il 6 settembre a Colleferro, in provincia di Roma. Ma serviranno 60 giorni prima che gli esami istologici possano confermare i sospetti fondati dei magistrati di Velletri, che stanno valutando se indagare i presunti assassini di Willy Monteiro Duarte per un omicidio “volontario” e non più “preterintenzionale”. A rafforzare questo sospetto, il racconto dei presenti, che hanno descritto i colpi sferrati da uno dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) “Dopo il calcioera arantolante”. “Aveva degli spasmi, tipo convulsioni”. “Perdeva sangue dalla bocca, era inerme”. Leanze ci sono tutte e vanno oltre quelle contenute nell’ordinanza di convalida degli arresti per i fatti avvenuti la notte fra il 5 e il 6 settembre a Colleferro, in provincia di Roma. Ma serviranno 60 giorni prima che gli esami istologici possano confermare i sospetti fondati deidi Velletri, che stanno valutando se indagare i presunti assassini diMonteiro Duarte per un” e non più “preterintenzionale”. A rafforzare questo sospetto, il racconto dei presenti, che hanno descritto i colpi sferrati da uno dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Willy Omicidio Willy, «i fratelli Bianchi picchiatori abituali». L’ipotesi dell’omicidio volontario Corriere della Sera Willy Monteiro, nessun video e una sola foto: come è possibile? Il dubbio in procura sul muro di omertà

Sono passati cinque giorni dall'uccisione di Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Gli indagati sono quattro: tre sono in carcere a Rebibbia, i fratelli Bianchi e Mario Pincarelli; il quarto, Francesco ...

Per la morte di Willy possibili nuovi indagati. Belleggia: "I Bianchi mi hanno 'consigliato' il silenzio"

Ipotesi potrebbe aggravarsi: da omicidio preterintenzionale a volontario. Il viaggio dei giovani di Artena dopo la rissa a Colleferro: "Pincarelli lo ha colpito". La ricostruzione dei Bianchi: "Sesso ...

