Omicidio Willy. ‘I 5 ragazzi del Suv sono stati anche da me, ho avuto paura’: la toccante testimonianza di chi di fronte alla prepotenza ha dovuto chinare il capo (Di venerdì 11 settembre 2020) “I ragazzi alla ribalta delle cronache sono stati anche da me, era una sera d’inizio estate. E’ stata una mezz’ora, sul tardi, e non è successo nulla di particolare. Eppure, tutti i presenti, quella mezz’ora se la ricordano bene. Anzi, ne ricordano bene i primi dieci minuti, quelli sufficienti a fargli passare la voglia di restare” – inizia così il post di Stefano Sorci, il titolare di un ristorante a Giulianello, poco distante da Artena. Un post pubblicato su Facebook condiviso in pochissimo tempo da migliaia e migliaia di utenti. Stefano non fa i nomi, ma il pensiero quando parla dei ragazzi alla ribalta delle cronache va subito agli stessi che ora sono accusati di Omicidio ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Rinaldi_euro : Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - Il Tempo - HuffPostItalia : Ferragni sull'omicidio di Willy: 'Il problema non sono le palestre, è la cultura fascista' - Adnkronos : #Willy, #Carofiglio: 'Uomo a terra e calcio in faccia è omicidio volontario' - lmasculolegato : RT @FrancoBechis: Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - sorriso1971 : RT @Rinaldi_euro: Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - Il Tempo -