Omicidio Willy, Chiara Ferragni commenta: “Cultura fascista” (Di venerdì 11 settembre 2020) Il dramma dell’uccisione di Willy Monteiro a Colleferro ha scosso gli animi di un interno Paese, e della sua morte hanno parlato, soprattutto sui social, moltissimi vip. Tra questi c’è anche Chiara Ferragni, che spesso si è prodigata a condividere denunce di episodi razzisti o di violenza. Era successo ad esempio nel caso di George Floyd, il giovane afroamericano ucciso da alcuni poliziotti lo scorso 25 maggio. Chiara Ferragni, post sul caso Willy In questa occasione Chiara Ferragni ha condiviso nelle sue stories un post di Spaghetti Politics, pagina Instagram a tema politico, che voleva condannare coloro che, nel caso Willy, si sono scagliati contro le arti marziali e non contro coloro che le hanno ... Leggi su thesocialpost

