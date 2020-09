Omicidio Willy, cambia l’accusa per gli aggressori: è omicidio volontario (Di venerdì 11 settembre 2020) cambia il capo d’imputazione per i 4 arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte: da omicidio preterintenzionale in omicidio volontario aggravato dai futili motivi. La decisione della Procura di Velletri è stata presa sulla base dell’autopsia. omicidio Willy, cambia l’accusa per gli aggressori: è omicidio volontario Disposta anche la chiusura per la palestra Millennium Sporting Center per cinque giorni, … L'articolo omicidio Willy, cambia l’accusa per gli ... Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 11 settembre 2020)il capo d’imputazione per i 4 arrestati per l’diMonteiro Duarte: dapreterintenzionale inaggravato dai futili motivi. La decisione della Procura di Velletri è stata presa sulla base dell’autopsia.l’accusa per gli: èDisposta anche la chiusura per la palestra Millennium Sporting Center per cinque giorni, … L'articolol’accusa per gli ...

