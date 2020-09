Omicidio di Willy: sabato 12 settembre i funerali a Paliano, ci sarà anche Conte. Continuano le indagini (Di venerdì 11 settembre 2020) L'attività di indagine dei carabinieri, coordinati dalla procura di Velletri, prosegue in queste ore con l'ascolto di altre persone presenti la notte tra sabato e domenica scorsa a Colleferro e che avrebbero avuto un ruolo nella rissa Leggi su firenzepost (Di venerdì 11 settembre 2020) L'attività di indagine dei carabinieri, coordinati dalla procura di Velletri, prosegue in queste ore con l'ascolto di altre persone presenti la notte trae domenica scorsa a Colleferro e che avrebbero avuto un ruolo nella rissa

