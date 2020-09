Oggi Macron annuncerà nuove misure contro il coronavirus (Di venerdì 11 settembre 2020) In Francia i casi aumentano in modo «preoccupante» anche se per ora il numero dei morti e dei ricoverati in terapia intensiva è sotto controllo Leggi su ilpost

repubblica : Oggi su Rep: ?? 'La Turchia non è più un partner': Macron scuote il Mediterraneo [dalla nostra corrispondente ANAIS… - fabrilapa : RT @ilpost: Oggi Macron annuncerà nuove misure contro il coronavirus - ilpost : Oggi Macron annuncerà nuove misure contro il coronavirus - marcomassarotto : RT @Alex_Bonomo: Macron sveglia tutti anche oggi - FLepore76 : Le spoglie di #Rimbaud e #Verlaine devono essere traslate al Pantheon: a chiederlo a @EmmanuelMacron oltre 100 per… -