“Oddio ma è identico!” UeD | tutti pazzi per Davide e quella somiglianza che salta subito all’occhio Ecco dove abbiamo rivisto il corteggiatore

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 11 settembre 2020)Lorusso, il suo volto non è del tutto sconosciuto al pubblico di telespettatori. La sua città natale è Como e ha la bellezza di 27 anni. Conosciuto a Milano come barman e batender per un locale, approda nello studio di Uomini e Donne nelle vesti diJessica Antonini. Eppure il fascino mediterraneo di Lorusso è già sceso in campo durante un altro celebre programma televisivo. Anche Uomini e Donne ha riaperto la nuova edizione nel palinsesto televisivo in onda su Canale 5.Lorusso fa così il suo ingresso nel dating show con lo scopo di riuscire a conquistare il cuore di Jessica. Ma per molti è impossibile dimenticarebellezza. Moro di 27 anni, ilha già dato modo di mettersi in gioco, tentando non solo ...