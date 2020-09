Occhio ai finti SMS della Confederazione che promettono un rimborso delle tasse (Di venerdì 11 settembre 2020) Firmati Amministrazione Federale delle Contribuzioni contengono un link assolutamente da non cliccare Leggi su media.tio.ch

Occhio ai finti SMS della Confederazione che promettono un rimborso delle tasse

BERNA - Il Centro nazionale per la cybersicurezza (NCSC) mette in guardia da SMS che provengono presumibilmente dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). I messaggi dicono che l'ultima ...

La violenza chiama violenza e noi facciamo finta di non vedere

L’omicidio di Willy ha scatenato una vera e propria caccia a chi pratica arti marziali, ritenute le colpevoli delle azioni commesse, invece, da due criminali. Come sempre si guarda a quello che fa più ...

