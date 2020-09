Nuovo corteo degli operai Whirlpool di Napoli: “Si rispettino gli accordi” (Di venerdì 11 settembre 2020) NAPOLI – Sono nuovamente in strada gli operai del sito Whirlpool di Napoli.Il corteo, partito dalla fabbrica alle 10 di questa mattina, si dirige verso la citta’ per ribadire che “il tavolo ministeriale abbia una data e che il governo porti l’unica soluzione credibile per noi e per il futuro del Paese. La Whirlpool rimane a Napoli e rispetta gli accordi”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Nuovo corteo degli operai Whirlpool di Napoli: “Si rispettino gli accordi” Whirlpool conferma gli investimenti: oltre 250 milioni in Italia Sit-in lavoratori Whirlpool al Consolato americano a Napoli, sindacati: “Non arretreremo” Whirlpool, il 31 luglio tavolo al Mise su Napoli e proroga cassa integrazione VIDEO | “Operai se more”, lo slogan dei lavoratori Whirlpool di Napoli in presidio davanti alla prefettura Whirlpool, Fiom: “Comportamento inaccettabile, governo intervenga” Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo corteo Roma, corteo anti-mascherina. Raggi: “Sfregio neofascista alle vittime” La Stampa L’ira dei sindacati: "Imm, via direttore e cda"

"Imm: direttore e cda facciano un passo indietro". Dopo la manifestazione della settimana scorsa e in attesa di sviluppi concreti sul futuro della fiera i sindacati Filcams CgiL, Fisascat Cisl e Uiltu ...

Nuove proteste contro il taglio di 240 pioppi ma il Comune di Peschiera va avanti

È muro contro muro tra chi vuole proteggere i 240 pioppi di Peschiera Borromeo e chi, per una questione di sicurezza pubblica, intende abbatterli. Il comitato “La voce degli alberi” chiama a raccolta ...

