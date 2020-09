Nucleare, Sogin: “Piano 2020-2025, avanzamenti decommissioning per oltre 900 milioni” (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA – Emanuele Fontani, amministratore delegato di Sogin, la società pubblica incaricata principalmente dello smantellamento delle centrali nucleari italiane, ha illustrato oggi alla stampa il Piano industriale 2020-2025 del Gruppo. Nell’arco di piano, Sogin realizzerà avanzamenti nel decommissioning per oltre 900 milioni, con un picco di attività nel biennio 2022-2023 dovuto, fra l’altro, all’avvio degli smantellamenti dei reattori delle centrali di Trino e Garigliano e alla realizzazione del Complesso Cemex a Saluggia. Leggi su dire (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA – Emanuele Fontani, amministratore delegato di Sogin, la società pubblica incaricata principalmente dello smantellamento delle centrali nucleari italiane, ha illustrato oggi alla stampa il Piano industriale 2020-2025 del Gruppo. Nell’arco di piano, Sogin realizzerà avanzamenti nel decommissioning per oltre 900 milioni, con un picco di attività nel biennio 2022-2023 dovuto, fra l’altro, all’avvio degli smantellamenti dei reattori delle centrali di Trino e Garigliano e alla realizzazione del Complesso Cemex a Saluggia.

