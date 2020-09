"Non mangiatelo". Salmone, il marchio ritirato: "Alto rischio batterico", cosa evitare (Di venerdì 11 settembre 2020) Un lotto di Salmone norvegese affumicato è stato ritirato dai supermercati per rischio di contaminazione microbiologica. Il lotto da non consumare è targato SA6621920, a marchio Primia, prodotto da Sicily Food srl, con sede in via Miniera Mintini, Aragona (Agrigento). Il motivo del richiamo, specifica in una nota il Ministero della Salute, è "presenza di Listeria monocytogenes". Il Salmone, in confezione dal peso di 100 grammi, ha come scadenza il 15/09. Gli esperti consigliano di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita. Come sempre, i clienti che hanno acquistato il prodotto, infatti sono stati invitati a riportarlo al supermercato. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Un lotto dinorvegese affumicato è statodai supermercati perdi contaminazione microbiologica. Il lotto da non consumare è targato SA6621920, aPrimia, prodotto da Sicily Food srl, con sede in via Miniera Mintini, Aragona (Agrigento). Il motivo del richiamo, specifica in una nota il Ministero della Salute, è "presenza di Listeria monocytogenes". Il, in confezione dal peso di 100 grammi, ha come scadenza il 15/09. Gli esperti consigliano di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita. Come sempre, i clienti che hanno acquistato il prodotto, infatti sono stati invitati a riportarlo al supermercato.

