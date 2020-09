"Non chiamate la polizia o rovinate la festa": i verbali dell'orrore raccontano lo stupro delle quindicenni inglesi (Di venerdì 11 settembre 2020) Gli aguzzini a Marconia di Pisticci erano in cinque almeno, forse dieci. Quattro sono in carcere grazie a un'indagine lampo condotta dalla squadra mobile di Matera coordinata dal questore, Luigi Liguori. Le ragazze hanno riconosciuto i primi di loro in alcune foto su Instagram... Leggi su repubblica (Di venerdì 11 settembre 2020) Gli aguzzini a Marconia di Pisticci erano in cinque almeno, forse dieci. Quattro sono in carcere grazie a un'indagine lampo condotta dalla squadra mobile di Matera coordinata dal questore, Luigi Liguori. Le ragazze hanno riconosciuto i primi di loro in alcune foto su Instagram...

cronaca_news : 'Non chiamate la polizia o rovinate la festa': i verbali dell'orrore raccontano lo stupro delle quindicenni inglesi… - hyeongjunino : ragazzi chiamate subito jungwon non è più divertente - 3Figlio : @LegaSalvini Ora io non voglio essere offensivo nei vostri riguardi,ma chiunque abbia un cervello che sappia usare… - Alex_110958 : @alazzere @Fabio18228225 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Sei felice di mantenere una che 'dovrebbe' fare i tuoi int… - sospetto1 : @welikeduel @La7tv @donwinslow @LucaBizzarri @giorgialinardi @chiara_valerio Scelti a caso!!!come mai non chiamate anche il Vasco? -

Ultime Notizie dalla rete : Non chiamate Scuola, flop delle chiamate veloci dei docenti. Pasticcio precari QuiFinanza Fiorentina, Pradè: 'Nessuna offerta per Chiesa, Milenkovic è già in una squadra forte. Su Torreira e l'attaccante...'

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa per chiarire le questioni del mercato e della prossima stagione viola ATTACC ...

La prima chiamata al 112 per soccorrere Willy: "Veloci, è urgente"

"Per favore venite subito, è ugente". È concitata la voce del ragazzo che, per primo, ha chiamato il 112, nella speranza che gli operatori sanitari potessero soccorrere Willy Monteiro Duarte, il 21enn ...

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa per chiarire le questioni del mercato e della prossima stagione viola ATTACC ..."Per favore venite subito, è ugente". È concitata la voce del ragazzo che, per primo, ha chiamato il 112, nella speranza che gli operatori sanitari potessero soccorrere Willy Monteiro Duarte, il 21enn ...