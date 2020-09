Ninja annuncia ufficialmente il ritorno su Twitch (Di venerdì 11 settembre 2020) Tyler "Ninja" Blevins ha ufficialmente annunciato di essere tornato su Twitch. L'annuncio arriva dopo la sua partenza da Mixer quest'anno in seguito alla chiusura della piattaforma a giugno.Ninja, probabilmente più noto per aver fatto crescere il suo marchio giocando a Fortnite, iniziò originariamente a guadagnare un'enorme fama durante lo streaming su Twitch. Tuttavia, nell'agosto dello scorso anno, lo streamer lasciò Twitch per Mixer, la defunta piattaforma di streaming rivale di Microsoft. Tuttavia, a giugno, Mixer ha improvvisamente annunciato la chiusura, confermando una partnership con Facebook Gaming. Questo ha costretto molti streamer in esclusiva a trovare una nuova casa, Ninja incluso. A luglio, lo ... Leggi su eurogamer

CalciomercatoIl : ??Giulini annuncia: “ Impossibile che #Nainggolan torni, l’#Inter ha deciso di tenerlo” #calciomercato #news… - sportli26181512 : Turchia, nuovo acquisto per l'Istanbul Basaksehir: Rafael è.. una Tartaruga Ninja!: Turchia, nuovo acquisto per l'I… - Ninja_StuntZ : RT @PsicheMKD: Il sindaco DEM di Portland Ted Wheeler, che ha una casa sulla spiaggia dell'Oregon, una casa da 1,3 milioni di dollari sulle… -

Ultime Notizie dalla rete : Ninja annuncia Ninja annuncia l'accordo esclusivo con Twitch, il ritorno del 'figliol prodigo' Everyeye Videogiochi Ninja, uno dei più noti videogiocatori al mondo, tornerà a trasmettere le sue partite su Twitch

Uno dei più famosi videogiocatori al mondo – Tyler Blevins, più conosciuto come “Ninja” – ha annunciato che tornerà a trasmettere le sue partite su Twitch, una piattaforma di streaming molto popolare ...

Bimota Tesi H2, prime consegne da ottobre: caratteristiche e prezzo (e che prezzo)

I primi esemplari di Bimota Tesi H2 saranno consegnati a partire dal 1° ottobre 2020. Con un comunicato, il brand italiano annuncia l'arrivo di un nuovo capitolo della rivoluzionaria sportiva, basata ...

Uno dei più famosi videogiocatori al mondo – Tyler Blevins, più conosciuto come “Ninja” – ha annunciato che tornerà a trasmettere le sue partite su Twitch, una piattaforma di streaming molto popolare ...I primi esemplari di Bimota Tesi H2 saranno consegnati a partire dal 1° ottobre 2020. Con un comunicato, il brand italiano annuncia l'arrivo di un nuovo capitolo della rivoluzionaria sportiva, basata ...