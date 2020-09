Netflix sotto accusa, perde utenti per il nuovo film: “Sessualizza i bambini” (Di venerdì 11 settembre 2020) Netflix sotto accusa, perde utenti per il nuovo film: “Sessualizza i bambini”. La piattaforma di streaming è finita nel mirino per la nuova pellicola pubblicata Netflix è finito nel mirino dei social per il ballo “Cuties”, infatti su Twitter è scivolato subito in tendenza “CancelNetflix” per il film che è stato messo sulla piattaforma di … L'articolo Netflix sotto accusa, perde utenti per il nuovo film: “Sessualizza i bambini” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 11 settembre 2020)per il: “Sessualizza i bambini”. La piattaforma di streaming è finita nel mirino per la nuova pellicola pubblicataè finito nel mirino dei social per il ballo “Cuties”, infatti su Twitter è scivolato subito in tendenza “Cancel” per ilche è stato messo sulla piattaforma di … L'articoloper il: “Sessualizza i bambini” proviene da YesLife.it.

