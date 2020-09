Netflix lancia il film che sessualizza 4 dodicenni: dopo le proteste il colosso perde 9 miliardi (Video) (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set – Un tempo, per mettere le mani sopra Video e foto di ragazzine in età prepuberale, magari vestite con abiti succinti, era per forza necessario essere affiliati a disgustosi circoli sotterranei di pervertiti, o spendere un bel po’ di tempo sul deep web. Adesso, grazie al colosso dello streaming politicamente corretto Netflix, tali immagini saranno disponibili sui dispositivi di chiunque per una decina di euro al mese. “Finalmente” fuori Sì perché finalmente, si fa per dire, Netflix ha lanciato la controversa pellicola Cuties, che narra le vicende di 4 ragazzine dodicenni e del loro sogno di diventare ballerine di twerk, la danza afroamericana ipersessualizzata che mima movenze sessuali. Già se ne era ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set – Un tempo, per mettere le mani soprae foto di ragazzine in età prepuberale, magari vestite con abiti succinti, era per forza necessario essere affiliati a disgustosi circoli sotterranei di pervertiti, o spendere un bel po’ di tempo sul deep web. Adesso, grazie aldello streaming politicamente corretto, tali immagini saranno disponibili sui dispositivi di chiunque per una decina di euro al mese. “Finalmente” fuori Sì perché finalmente, si fa per dire,hato la controversa pellicola Cuties, che narra le vicende di 4 ragazzinee del loro sogno di diventare ballerine di twerk, la danza afroamericana iperta che mima movenze sessuali. Già se ne era ...

