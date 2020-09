Nel Sannio arriva Toninelli: “M5S unica alternativa alle fritture di pesce” (VIDEO) (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto E’ il turno di Danilo Toninelli a San Giorgio del Sannio, ex Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del primo governo Conte, ultimo in ordine di tempo tra i tanti nomi noti della politica nazionale a recarsi nel Sannio in vista delle prossime elezioni del 20 e 21 settembre. Referendum e Elezioni Regionali, ovviamente, i temi toccati dall’attuale senatore a 5 stelle. Toninelli si sofferma anche sulla questione della tratta ferroviaria Benevento – Cancello e sull’ipotizzato passaggio a RFI. Presenti anche le senatrice De Lucia e Ricciardi, i candidati alle regionali Coletta e Molinaro, e la consigliera comunale Maio. Il lietmotiv è unanime: De Luca e Caldoro pari sono, Valeria Ciarambino unica scelta possibile. ... Leggi su anteprima24

