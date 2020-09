Nel 2020 stabile raccolta frumento tenero in Italia (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos/LabItalia) - Secondo stime ancora provvisorie dell'Igc ( International Grain Council) del 27 agosto scorso, la produzione mondiale di frumento tenero dovrebbe attestarsi nel 2020 a 729 milioni di tonnellate, in linea ai quantitativi dello scorso anno. Anche per l'Italia, che ha un peso produttivo del tutto marginale a livello globale, si annuncia un quadro di stabilità dei raccolti, confermando i 2,7 milioni di tonnellate del 2019, di riflesso alla flessione degli investimenti e al contemporaneo aumento delle rese. E' quanto comunica l'Ismea con il suo report Tendenze. Per quanto riguarda il mercato, "l'andamento flessivo dei prezzi all'origine della granella, in atto a partire dallo scorso maggio, potrebbe perdurare anche nel breve periodo ma senza importanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos/Lab) - Secondo stime ancora provvisorie dell'Igc ( International Grain Council) del 27 agosto scorso, la produzione mondiale didovrebbe attestarsi nela 729 milioni di tonnellate, in linea ai quantitativi dello scorso anno. Anche per l', che ha un peso produttivo del tutto marginale a livello globale, si annuncia un quadro di stabilità dei raccolti, confermando i 2,7 milioni di tonnellate del 2019, di riflesso alla flessione degli investimenti e al contemporaneo aumento delle rese. E' quanto comunica l'Ismea con il suo report Tendenze. Per quanto riguarda il mercato, "l'andamento flessivo dei prezzi all'origine della granella, in atto a partire dallo scorso maggio, potrebbe perdurare anche nel breve periodo ma senza importanti ...

petergomezblog : Fondi #Lega, agli arresti domiciliari i tre commercialisti coinvolti nel caso Film Commission. Sono accusati a vari… - La7tv : #piazzapulita Mario #Calabresi al prof #Zangrillo: 'Lei ha un ruolo, ha dato una patente a quelli che speravano nel… - Corriere : Gori: io e tutta la mia giunta siamo per il No al taglio dei parlamentari. Segno che nel Pd c’è disagio - linuxian_5s : RT @Cortez1958: 'Fondi Lega. Il leader del Carroccio commenta l'arresto dei due ex revisori legali del suo partito alla Camera e al Senato… - GambLuca : L'Italia e il dilemma delle sanzioni a Erdogan. 'Dipende dagli interessi che andranno a colpire', dice a… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2020 L'immobiliare scende del 15,2% nel 2020, ma il rimbalzo arriva già il prossimo anno Il Sole 24 ORE Nel 2020 stabile raccolta frumento tenero in Italia

Roma, 11 set. (Adnkronos/Labitalia) - Secondo stime ancora provvisorie dell'Igc ( International Grain Council) del 27 agosto scorso, la produzione mondiale di frumento tenero dovrebbe attestarsi nel ...

Elezioni regionali Campania 2020, chi sono i candidati: Caldoro sfida De Luca

Elezioni regionali Campania 2020, chi sono i candidati alla presidenza? Sono sette gli aspiranti governatori che si sfideranno il 20 e 21 settembre alle urne per la carica di presidente della regione.

Roma, 11 set. (Adnkronos/Labitalia) - Secondo stime ancora provvisorie dell'Igc ( International Grain Council) del 27 agosto scorso, la produzione mondiale di frumento tenero dovrebbe attestarsi nel ...Elezioni regionali Campania 2020, chi sono i candidati alla presidenza? Sono sette gli aspiranti governatori che si sfideranno il 20 e 21 settembre alle urne per la carica di presidente della regione.