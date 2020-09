Nel 2020 stabile raccolta frumento tenero in Italia (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos/LabItalia) - Secondo stime ancora provvisorie dell'Igc ( International Grain Council) del 27 agosto scorso, la produzione mondiale di frumento tenero dovrebbe attestarsi nel 2020 a 729 milioni di tonnellate, in linea ai quantitativi dello scorso anno. Anche per l'Italia, che ha un peso produttivo del tutto marginale a livello globale, si annuncia un quadro di stabilità dei raccolti, confermando i 2,7 milioni di tonnellate del 2019, di riflesso alla flessione degli investimenti e al contemporaneo aumento delle rese. E' quanto comunica l'Ismea con il suo report Tendenze. Per quanto riguarda il mercato, "l'andamento flessivo dei prezzi all'origine della granella, in atto a partire dallo scorso maggio, potrebbe perdurare anche nel breve periodo ma senza importanti ... Leggi su iltempo

Elezioni regionali Campania 2020, chi sono i candidati: Caldoro sfida De Luca

Elezioni regionali Campania 2020, chi sono i candidati alla presidenza? Sono sette gli aspiranti governatori che si sfideranno il 20 e 21 settembre alle urne per la carica di presidente della regione.

