Neena Malhotra nuovo ambasciatore dell’India in Italia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso il gradimento per la nomina di Neena Malhotra ad ambasciatrice d'India presso lo Stato Italiano. Lo rende noto la Farnesina in un comunicato. Malhotra è un ufficiale del servizio estero indiano (IFS) dal 1992 ed è attualmente Segretario aggiuntivo nel ministero. Secondo il Mea, dovrebbe assumere l'incarico a breve. Le relazioni bilaterali tra India e Italia fanno riferimento ai rapporti diplomatici ed economici tra la Repubblica d'India e la Repubblica Italiana. L'India ha un'ambasciata a Roma e un Consolato Generale a Milano. L'Italia ha un'ambasciata a Nuova Delhi e due Consolati Generali

