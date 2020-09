Nba, LeBron James vede la finale: Lakers 3-1 sui Rockets (Di venerdì 11 settembre 2020) ORLANDO, Florida, - Los Angeles Lakers sul 3-1 nella serie della semifinale della Western Conference dell' Nba contro Houston Rockets . Nella notte italiana, i californiani si aggiudicano nella 'bolla'... Leggi su corrieredellosport

bonaldo_mattia : Se LeBron ricevesse lo stesso trattamento di Harden sarebbe top scorer ogni anno #NBA #NBAPlayoffs - basketinside360 : Dominio Lakers! Anthony Davis e LeBron James annullano James Harden e volano sul 3-1 - - andreapezzoni87 : I Lakers si prendono gara4 grazie al 110-100 di stanotte! Praticamente perfetti per 3 quarti, i gialloviola lascian… - Franklin_a95 : Se avecina un Kawhi vs Lebron. - ZiROMELU : @yxMaaTT Perché lebron si ritira? Mi piace l’nba però la seguo dai paly off e le cose extra match le seguo poco -