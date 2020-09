Navalny, dalla Germania ok alla collaborazione tra investigatori di Mosca e Berlino. Russia all’Onu: “Uno sporco gioco inscenato” (Di venerdì 11 settembre 2020) La Russia insiste a sostenere l’ipotesi della messinscena, parlando di accuse “infondate” in riferimento all’avvelenamento del principale oppositore di Vladimir Putin, Alexei Navalny. Nonostante gli esperti tedeschi che hanno svolto le analisi sul blogger dissidente abbiano rilevato tracce dell’agente nervino Novichok, lo stesso con cui erano stati avvelenati l’ex agente del Gru, Sergej Skripal, e sua figlia a Salisbury , in Gran Bretagna, la polizia russa intende chiedere alle autorità tedesche la possibilità di interrogare l’oppositore a Berlino. Intanto, il ministero della Giustizia tedesco ha dato l’ok alla collaborazione tra investigatori di Berlino e di Mosca nella vicenda. Nello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Lainsiste a sostenere l’ipotesi della messinscena, parlando di accuse “infondate” in riferimento all’avvelenamento del principale oppositore di Vladimir Putin, Alexei. Nonostante gli esperti tedeschi che hanno svolto le analisi sul blogger dissidente abbiano rilevato tracce dell’agente nervino Novichok, lo stesso con cui erano stati avvelenati l’ex agente del Gru, Sergej Skripal, e sua figlia a Salisbury , in Gran Bretagna, la polizia russa intende chiedere alle autorità tedesche la possibilità di interrogare l’oppositore a. Intanto, il ministero della Giustizia tedesco ha dato l’oktradie dinella vicenda. Nello ...

