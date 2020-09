Nasce Franz Beckenbauer, bandiera del Bayern Monaco – 11 settembre 1945 – VIDEO (Di venerdì 11 settembre 2020) L’undici settembre del 1945 Nasceva a Monaco Franz Beckenbauer. Autentica bandiera del Bayern, con cui ha vinto tutto L’11 settembre del 1945 Nasceva a Monaco di Baviera Franz Beckenbauer. Considerato uno dei giocatori più forti della storia del calcio, e probabilmente il difensore che ha definitivamente cambiato il ruolo anticipando il calcio moderno. Tutta la sua carriera è stata dedicata al Bayern Monaco, squadra in cui cresce fino a debuttare in prima squadra nel 64/65. Rimarrà per 12 stagioni, all’interno del quale riesce a vincere quattro ... Leggi su calcionews24

franz_332 : RT @Dida_ti: Il desiderio di un tocco gentile.. Quel pensiero che nasce in un istante...e si arrende davanti al tuo sguardo #goodnight ?… - franz_332 : RT @SalaLettura: La poesia greca nasce con la lirica,un canto accompagnato dalla lira,in cui c’è ricerca di melodia. Da Euripide,Saffo a Ri… - JoyceCorb : Il Franz Beckenbauer italiano, un timido dal cuore caldo. Incredibile che nasce come punta e diventa libero dai pie… - franz_332 : RT @Dida_ti: Il mare non ha paese nemmeno lui ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare di qua e di là dove nasce e muore il sole. G… -

