Napoli, tutti negativi i tamponi di calciatori e staff (Di venerdì 11 settembre 2020) I calciatori e lo staff del Napoli, dopo la positività al Covid-19 del presidente De Laurentiis, hanno ricevuto esito negativo dai tamponi calciatori e staff del Napoli, anche a seguito della positività al Covid-19 del presidente De Laurentiis, hanno effettuato i tamponi che risultati tutti negativi. Come annunciato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Vincenzo Mirone, responsabile della consulta scientifica del club azzurro. «I tamponi dei calciatori sono tutti negativi, è chiaro che giocando alle 18 abbiamo dato precedenza ai calciatori che giocheranno la partita. Rimane una ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Ie lodel, dopo la positività al Covid-19 del presidente De Laurentiis, hanno ricevuto esito negativo daidel, anche a seguito della positività al Covid-19 del presidente De Laurentiis, hanno effettuato iche risultati. Come annunciato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Vincenzo Mirone, responsabile della consulta scientifica del club azzurro. «Ideisono, è chiaro che giocando alle 18 abbiamo dato precedenza aiche giocheranno la partita. Rimane una ...

matteosalvinimi : Ci risiamo. Bomba tossica, rifiuti in fiamme e aria irrespirabile al campo rom di Giugliano (Napoli) nell’indiffere… - claudioruss : Il saluto di #Allan al #Napoli e a tutti i tifosi azzurri - NadiaMAI4 : RT @mrcllznn: Cagliari, esauriti posti in terapia intensiva Dopo i reparti chiusi ai nuovi ricoveri al Cardarelli di Napoli, sono tutti esa… - MonickMistika : RT @rimmel83837671: Una città blindata a danno dei cittadini, ai quali viene impedito di vivere la loro vita d tutti i giorni. Semina odi… - Gabriele_Gerby : @Maracanazo50 @andreavianel @RobertoRenga Sono di Genova. Sono stato spesso a Napoli per lavoro. Ho preso taxi che… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tutti Napoli, tutti negativi i tamponi fin qui effettuati. Nel pomeriggio altri risultati TUTTO mercato WEB Napoli, negativi i tamponi di squadra e staff: il comunicato

"I tamponi dei calciatori sono tutti negativi, è chiaro che giocando alle 18 abbiamo dato precedenza ai calciatori che giocheranno la partita. Rimane una parte di giocatori non coinvolti nella partita ...

Napoli: Basilica della Pietrasanta apre tratto inedito del percorso sotterraneo

Napoli, 11 set. (Labitalia) - Dopo un primo rodaggio lo scorso giugno e luglio, che ne ha segnato la riapertura a seguito della pausa forzata per il lockdown, la Basilica della Pietrasanta, oggi Lapis ...

"I tamponi dei calciatori sono tutti negativi, è chiaro che giocando alle 18 abbiamo dato precedenza ai calciatori che giocheranno la partita. Rimane una parte di giocatori non coinvolti nella partita ...Napoli, 11 set. (Labitalia) - Dopo un primo rodaggio lo scorso giugno e luglio, che ne ha segnato la riapertura a seguito della pausa forzata per il lockdown, la Basilica della Pietrasanta, oggi Lapis ...