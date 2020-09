Napoli, Toninelli colpisce ancora: beccato dai vigili e multato (FOTO) (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – Ha parcheggiato sulle strisce blu a Via Roma senza grattino e, al richiamo del vigile, ha tentato di giustificarsi spiegando di non essere riuscito a far funzionare il parchimetro. L’ausiliare del traffico però non ha voluto sentire ragioni e lo ha multato. È quanto accaduto al senatore dei Cinque Stelle Danilo Toninello a Giugliano (Napoli). A riportarlo è Il Giuglianese, che ha anche immortalato il momento della discussione del grillino con il vigile urbano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – Ha parcheggiato sulle strisce blu a Via Roma senza grattino e, al richiamo del vigile, ha tentato di giustificarsi spiegando di non essere riuscito a far funzionare il parchimetro. L’ausiliare del traffico però non ha voluto sentire ragioni e lo ha. È quanto accaduto al senatore dei Cinque Stelle Danilo Toninello a Giugliano (). A riportarlo è Il Giuglianese, che ha anche immortalato il momento della discussione del grillino con il vigile urbano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

