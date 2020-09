Napoli: tamponi giocatori negativi, in campo stasera ++ (Di venerdì 11 settembre 2020) ANSA, Napoli, 11 SET - Sono tutti negativi i tamponi a cui sono stati sottoposti ieri i giocatori del Napoli. Lo si apprende da una fonte qualificata del club azzurro. Dopo il tampone positivo al ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 11 settembre 2020) ANSA,, 11 SET - Sono tuttia cui sono stati sottoposti ieri idel. Lo si apprende da una fonte qualificata del club azzurro. Dopo il tampone positivo al ...

espressonline : Risposte veloci in Veneto, privati favoriti in Lombardia, zero controlli al porto di Napoli: la mappa dei tamponi è… - sportli26181512 : Mirone: 'De Laurentiis maniacale nella prevenzione': Così il Professore Ordinario di Urologia presso l'Università F… - arkino82 : RT @kisskissnapoli: Resp. tamponi Ssc #Napoli, prof. Mirone: “E aggiungo che mi viene da sorridere quando leggo che a De Laurentiis sia dat… - MundoNapoli : Resp. Consulta medica Napoli Mirone: “Tutti negativi i tamponi dei giocatori azzurri” - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili KKN – Tutti negativi i tamponi dei calciatori e dello staff del Na… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tamponi Covid a Napoli, tutti negativi i 40 tamponi nel Tribunale dopo il caso dell'impiegato... Il Mattino Covid, negativi i tamponi dei giocatori del Napoli: in campo stasera contro il Pescara

Il test, di routine, effettuato dopo la notizia della positività del presidente De Laurentiis. Sono tutti negativi i tamponi a cui sono stati sottoposti ieri i giocatori del Napoli. Lo si ...

Covid 19, caos badanti: solo in quattro Regioni tampone obbligatorio

Non solo case di riposo. C’è un’emergenza Covid legata agli anziani silente e sepolta. Parliamo di coloro, autosufficienti e non, affidati alle cure di una badante. Gran parte di queste — il 70% — son ...

Il test, di routine, effettuato dopo la notizia della positività del presidente De Laurentiis. Sono tutti negativi i tamponi a cui sono stati sottoposti ieri i giocatori del Napoli. Lo si ...Non solo case di riposo. C’è un’emergenza Covid legata agli anziani silente e sepolta. Parliamo di coloro, autosufficienti e non, affidati alle cure di una badante. Gran parte di queste — il 70% — son ...