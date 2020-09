Napoli, senti Sofyan Amrabat: “Ho parlato con 5 club italiani, ma la Fiorentina mi dava sensazioni speciali” (Di venerdì 11 settembre 2020) All’interno della Rinascente Lounge dello Stadio “Artemio Franchi” si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Sofyan Amrabat, vero e proprio colpo di mercato della Fiorentina di questa estate. Su di lui c’era come noto anche il Napoli ma, come confermato dallo stesso calciatore, i dubbi sulla scelta non ci sono mai stati. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “Sono molto felice di essere qui, è un grande onore. Dalla prima volta ho subito avuto un’ottima impressione, ascolto molto i miei sentimenti e scelgo con il cuore. Sin da subito ho avuto buonissime sensazione del progetto, mi ... Leggi su calciomercato.napoli (Di venerdì 11 settembre 2020) All’interno della Rinascente Lounge dello Stadio “Artemio Franchi” si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di, vero e proprio colpo di mercato delladi questa estate. Su di lui c’era come noto anche ilma, come confermato dallo stesso calciatore, i dubbi sulla scelta non ci sono mai stati. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “Sono molto felice di essere qui, è un grande onore. Dalla prima volta ho subito avuto un’ottima impressione, ascolto molto i mieimenti e scelgo con il cuore. Sin da subito ho avuto buonissime sensazione del progetto, mi ...

Fortunablu17 : RT @Peppe24245235: Salvinji a #Napoli piazza blindata per il comizio in piazza Matteotti 'Senti che puzza scappano anche i cani, stanno a… - Franco32656300 : RT @Peppe24245235: Salvinji a #Napoli piazza blindata per il comizio in piazza Matteotti 'Senti che puzza scappano anche i cani, stanno a… - Alfonso0070 : RT @Peppe24245235: Salvinji a #Napoli piazza blindata per il comizio in piazza Matteotti 'Senti che puzza scappano anche i cani, stanno a… - Peppe24245235 : Salvinji a #Napoli piazza blindata per il comizio in piazza Matteotti 'Senti che puzza scappano anche i cani, sta… - JohnHard3 : RT @claudiodamico72: A Napoli il gaglioffo verde non bada a spese....?? ' Senti che puzza scappano anche i cani stanno arrivando i napoleta… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli senti Napoli, senti Rrahmani: "Vogliamo battere tutti, non solo la Juventus" Tuttosport Napoli, senti Sofyan Amrabat: “Ho parlato con 5 club italiani, ma la Fiorentina mi dava sensazioni speciali”

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di ...

Napoli, piazza Vanvitelli: tornano i cumuli di spazzatura

Dopo che già in un recente passato era stato più volte evidenziato lo stato di degrado igienico-sanitario nel quale si trovano diverse arterie e piazze del Vomero, Gennaro Capodanno, presidente del Co ...

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di ...Dopo che già in un recente passato era stato più volte evidenziato lo stato di degrado igienico-sanitario nel quale si trovano diverse arterie e piazze del Vomero, Gennaro Capodanno, presidente del Co ...