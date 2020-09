Napoli, salta Under. Il retroscena: “Chiedeva troppi soldi” (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNon si smuove tra Roma e Napoli la situazione Under-Milik ed anzi, l’affare sembrerebbe saltato definitivamente perché gli azzurri non sono riusciti a trovare una quadra con il turco per quanto riguarda l’ingaggio. A svelare questo retroscena è stato Ciro Venerato, giornalista Rai, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, durante il format Radio Goal. “Under? Ad oggi la trattativa è saltata, poi magari potrebbe riaprirsi. Il Napoli gli offre la maglia da titolare, Gattuso lo stima. Il Napoli gli offre 2 milioni a stagione più bonus. Ma i giocatori oggi sono egoisti, non so cosa sono diventati – spiega Venerato -. Io ricordo un altro calcio e faccio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNon si smuove tra Roma ela situazione-Milik ed anzi, l’affare sembrerebbeto definitivamente perché gli azzurri non sono riusciti a trovare una quadra con il turco per quanto riguarda l’ingaggio. A svelare questoè stato Ciro Venerato, giornalista Rai, in diretta su Radio Kiss Kiss, durante il format Radio Goal. “? Ad oggi la trattativa èta, poi magari potrebbe riaprirsi. Ilgli offre la maglia da titolare, Gattuso lo stima. Ilgli offre 2 milioni a stagione più bonus. Ma i giocatori oggi sono egoisti, non so cosa sono diventati – spiega Venerato -. Io ricordo un altro calcio e faccio ...

