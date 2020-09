Napoli, Rrahmani: “Abbiamo giocatori forti, ecco chi mi ha impressionato. Il mio ruolo? Vi dico tutto” (Di venerdì 11 settembre 2020) Stiamo lavorando con grande impegno per iniziare benissimo la stagione.Queste le parole di Amir Rrahmani, neo difensore centrale del Napoli prelevato dall'Hellas Verona durante la scorsa sessione invernale di calciomercato. Il possente classe '94 è stato protagonista di una lunga intervista ai microfoni della radio ufficiale del club partenopeo, nella quale ha parlato delle sue prime sensazioni sul nuovo ambiente azzurro: "A Castel di Sangro siamo stati benissimo e ci siamo allenati in maniera intensa. Ora però si entra nella fase più importante. Nel calcio non c'è ieri, esiste solo oggi e domani. Dobbiamo proseguire con questa intensità e fare una buona prestazione in queste due amichevoli che ci aspettano e poi prepararci al match di Parma per la prima giornata di campionato. Osimhen? Ci ha ... Leggi su mediagol

