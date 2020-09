Napoli | poker al Pescara | debutto con gol per Petagna

(Di venerdì 11 settembre 2020) Ilha battuto 4-0 ilnel test amichevole odierno giocato al “San Paolo”, il terzo stagionale. In gol Zielinski, Ciciretti, Mertens e, quest’ultimo autore di una buona prova con due assist oltre al primo centro alcon la maglia azzurra. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Poker degli Azzurri al San Paolo. Nel primo tempo Zielinski sblocca il match, nella ripresa in gol Ciciretti, Mertens e Petagna NAPOLI – Successo per 4-0 in amichevole del Napoli oggi pomeriggio contr ...Prima la pioggia di gol contro Castel di Sangro e L’Aquila, poi il 4-0 rifilato al Teramo e infine un altro poker al Pescara. I quattro esami pre-campionato del Napoli recitano 29 gol realizzati ...