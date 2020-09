Napoli | Petagna | «Finalmente al San Paolo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 settembre 2020)ha commentato l’esordio con la maglia delal Sanal termine dell’amichevole contro il Pescara: le sue parole Andrea, attaccante del, ha commentato l’esordio in maglia azzurra al Sanal termine dell’amichevole contro il Pescara. POST SU INSTAGRAM – «Buon test amichevole.con i miei nuovi compagni al San». View this post on Instagram Buon test amichevole.con i miei nuovi compagni al San. #forzasempre A post shared by ANDREA(@andrea) on Sep 11, 2020 at 12:18pm PDT Leggi su Calcionews24.com