Napoli-Pescara, i convocati di Gattuso per l’amichevole 2020 (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Napoli ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro il Pescara, valevole come amichevole del precampionato 2020. Gennaro Gattuso ha convocato 25 giocatori per la terza partita amichevole stagionale degli azzurri: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Palmiero, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Ciciretti. 📃 I convocati di #NapoliPescara 👉 https://t.co/8usfdYrVJP 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/1yM6JCfwvu — Official SSC Napoli (@sscNapoli) September 11, 2020 Leggi su sportface

