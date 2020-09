Napoli, Milik verso l’estero: spunta una pista in Premier League (Di venerdì 11 settembre 2020) Nelle ultime ore il Corriere dello Sport è tornato a parlare del nodo Milik che tiene in stallo il mercato del Napoli. Per il polacco infatti la cessione è divenuta più difficile. Prima vicino alla Juventus, poi vicino alla Roma: le piste italiane si son pian piano riscaldate. Il centravanti polacco era promesso sposo della … L'articolo Napoli, Milik verso l’estero: spunta una pista in Premier League Leggi su dailynews24

mirkocalemme : Il #Napoli valuta di escludere #Milik e #Llorente dalle amichevoli con Pescara e Sporting, come accaduto con Allan… - mirkocalemme : Niente da fare: non decolla lo scambio tra #Roma e #Napoli. I giallorossi tenteranno ancora il colpo #Milik, ma la… - mirkocalemme : #Suarez si complica, nuovi e importanti contatti tra #Juventus e #Dzeko. Enorme apertura anche dal #Napoli per chiu… - junews24com : Dzeko-Juve tutto bloccato: ma resta in corsa. Quel colloquio in Lega... - - CalcioNews24 : Milik Roma: il Napoli fissa il prezzo. E Dzeko vede la Juventus -