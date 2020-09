Napoli | Basilica della Pietrasanta apre tratto inedito del percorso sotterraneo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 settembre 2020), 11 set. (Labitalia) - Dopo un primo rodaggio lo scorso giugno e luglio, che ne ha segnato la riapertura a seguitopausa forzata per il lockdown, la, oggi Lapis Museum, rile porte, e il cancello del nuovo, per la stagione autunnale. I visitatori potranno così fruire nuovamente di quelle cisterne greco-romane utilizzate anche come ricovero antiaereo durante la Seconda Guerra Mondiale. Da oggi e per tutti i weekend successivi, ogni venerdì, sabato e domenica, dalle ore 10 alle ore 20.00 i visitatori potranno scoprire undi. Un viaggio, questo, lungo più di 2.000 anni, che va dal IV secolo a.C., ...