Mulan, Disney è soddisfatta dei risultati: anche i futuri film saranno distribuiti online con accesso Vip? (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo alcuni rinvii – causati dall’emergenza sanitaria -, l’adattamento live action di Mulan è arrivato su Disney+ lo scorso 4 settembre. Per accedere al contenuto, gli utenti dovranno pagare una somma extra pari a 21,99 euro. Questa operazione è stata battezzata come “accesso Vip”. Una scelta che ha fatto discutere molti, ma che potrebbe comunque essere stata una mossa vincente. Christine McCarthy, la responsabile finanziaria di Disney, durante la 2020 Global Technology Conference, ha dichiarato: Siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo visto. I dati completi saranno condivisi con gli investitori tra qualche mese, ma queste parole fanno intuire che i risultati siano buoni. Il budget di Mulan ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo alcuni rinvii – causati dall’emergenza sanitaria -, l’adattamento live action diè arrivato su+ lo scorso 4 settembre. Per accedere al contenuto, gli utenti dovranno pagare una somma extra pari a 21,99 euro. Questa operazione è stata battezzata come “”. Una scelta che ha fatto discutere molti, ma che potrebbe comunque essere stata una mossa vincente. Christine McCarthy, la responsabile finanziaria di, durante la 2020 Global Technology Conference, ha dichiarato: Siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo visto. I dati completicondivisi con gli investitori tra qualche mese, ma queste parole fanno intuire che isiano buoni. Il budget di...

ilpost : I problemi del nuovo Mulan sono cominciati nel 2019, quando l'attrice protagonista scrisse di essere vicina alla po… - CarmenConsoli : Carmen Consoli è la protagonista musicale del nuovo attesissimo film Disney Mulan. L'artista interpreta la canzone… - ledfloydroses : comunque non capisco perché mulan non sia uscito al cinema normalmente come altri film in questo periodo. è stata p… - wereweborntodie : Ho appena finito di vedere #Mulan. Quello nuovo. È praticamente un altro film che ha lo stesso nome di quello Disne… - borsainside : #DisneyMulan boicottato, la liberà in #Cina è ad intermittenza -