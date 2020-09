Mrs America: l'evento speciale con Cate Blanchett stasera a Roma (Di venerdì 11 settembre 2020) Presentato l'evento speciale con Cate Blanchett per l'anteprima italiana della serie Mrs America, di cui è protagonista: ecco i dettagli! stasera alle 21.00 Cate Blanchett, attualmente impegnata alla Mostra del Cinema come Presidente di Giuria del Concorso Venezia 77, interverrà in streaming per salutare il pubblico di Roma prima della proiezione in anteprima dei primi due episodi dell'attesa serie tv Mrs. America, diretta da Dahvi Waller e di cui è protagonista e produttrice esecutiva, dall'8 ottobre in esclusiva per l'Italia su TIMVISION Plus. Un altro grande appuntamento arricchisce il programma del TIMVISION FLOATING THEATRE, prima esperienza di arena galleggiante ecocompatibile della ... Leggi su movieplayer

