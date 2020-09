Moto d’epoca: tutto quello che c’è da sapere sulle motociclette vintage (Di venerdì 11 settembre 2020) Il mondo delle Moto d’epoca è di grande richiamo per gli appassionati, soprattuto quelli di veicoli vintage. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito. Cosa distingue una normale Moto da una Moto d’epoca? Sicuramente il tempo di vita, come può venire in mente anche a chi non è esperto di Motori e di Motocicli, ma anche per il trattamento che viene riservato ai Motocicli d’epoca dal punto di vista burocratico (bollo e assicurazione devono essere diversi rispetto a una Moto tradizionale). Ma quando una Moto d’epoca può definirsi tale? Come si deve prendersene cura? E come si procede dal punto di vista burocratico? ... Leggi su newsmondo

