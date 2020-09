Mostra del Cinema di Venezia vintage 1950 | il triangolo Magnani-Bergman-Rossellini

Leggi su iodonna

(Di venerdì 11 settembre 2020) Alladeldil’attesa di fotografi e spettatori non era certo per i film in programma, bensì per l’annunciata prima apparizione pubblica “ufficiale” della nuova coppia dello spettacolo: quella formata da Robertoe Ingrid. Ingride Robertoalladeldinel. (Archivio Rcs) Pronta a sbarcare al Lido per presentare il loro Stromboli. Film che però era destinato non a Ingrid ma ad Anna, compagna diprima dell’arrivo in Italia da Hollywood dell’attrice svedese. Un evento che nel giro di un ...