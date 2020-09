Morto in culla bimbo di 4 mesi, una tragedia nata dal nulla. Cosa è successo (Di venerdì 11 settembre 2020) Sicilia, una terribile tragedia si è scagliata su una famiglia: un bimbo di 4 mesi è Morto in culla dopo che la mamma gli aveva dato da mangiare. Pare che la causa della morte sia da attribuire ad un soffocamento da latte. La tragedia è accaduta ieri, giovedì 10 settembre, in Sicilia. Il piccolo è arrivato già senza vita all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela, in provincia di Caltanissetta. Il bambino era stato adagiato dalla madre nella propria culla, quando improvvisamente si è sentito male. Il piccolo è stato immediatamente soccorso dalla mamma e dagli altri familiari. Sul piccolo corpo sono state provate alcune manovre di rianimazione, ma senza alcun successo, il suo cuore aveva ... Leggi su caffeinamagazine

occhio_notizie : La tragedia in Sicilia - PatBern61 : Casartelli morto al Tour de France 25 anni fa. Il figlio Marco: «Ero in culla, mi manca ancora» - MarioBocchio : #FabioCasartelli morto al #TourdeFrance 25 anni fa. Il figlio Marco: «Ero in culla, mi manca ancora» -