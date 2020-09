Morto a Spoleto un ragazzo di 24 anni, massacrato da tre uomini di etnia albanese (Di venerdì 11 settembre 2020) massacrato da tre uomini di etnia albanese. A Spoleto UN ragazzo DI 24 anni, massacrato DA TRE uomini DI etnia albanese; NESSUNO SI INDIGNA. Questo ragazzo si chiamava Filippo Limini, 24 anni, un ragazzo di Spoleto. E’ stato massacrato a calci e pugni e poi ucciso passando con una macchina sul suo corpo esanime senza alcuna pietà per ben due volte, nella notte del 14 agosto a Bastia Umbra da tre “ragazzi” albanesi in seguito a una rissa scatenata per futili motivi. La sua unica “colpa”? Il coraggio di non voltarsi dall’altra parte di fronte alla violenza cieca. A costo ... Leggi su limemagazine.eu

