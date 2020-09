Morte Willy, parla il titolare di una birreria: “Ho incontrato gli arrestati” (Di venerdì 11 settembre 2020) Morte Willy, il lungo post sugli arrestati a Colleferro. A parlare è il titolare di una birreria. “Sì, li ho incontrati e ho avuto paura. I ragazzi alla ribalta delle cronache sono stati anche da me, era una sera d’inizio estate” Il lungo post su Facebook di Stefano Sorci, titolare di una birreria di Giulianello, che racconta l’incontro … L'articolo Morte Willy, parla il titolare di una birreria: “Ho incontrato gli arrestati” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 settembre 2020), il lungo post sugli arrestati a Colleferro. Are è ildi una. “Sì, li ho incontrati e ho avuto paura. I ragazzi alla ribalta delle cronache sono stati anche da me, era una sera d’inizio estate” Il lungo post su Facebook di Stefano Sorci,di unadi Giulianello, che racconta l’incontro … L'articoloildi una: “Hogli arrestati” proviene da www.meteoweek.com.

