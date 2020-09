Morte di Willy: omicidio volontario per i quattro accusati. Stamani i funerali con Conte (Di sabato 12 settembre 2020) La posizione dei quattro accusati per la Morte di Willy Monteiro Duarte si è aggravata: omicidio volontario, non più preterintenzionale. La procura di Velletri, sulla base degli accertamenti autoptici, ha cambiato capo imputazione: ora è omicidio volontario aggravato dai futili motivi Leggi su firenzepost (Di sabato 12 settembre 2020) La posizione deiper ladiMonteiro Duarte si è aggravata:, non più preterintenzionale. La procura di Velletri, sulla base degli accertamenti autoptici, ha cambiato capo imputazione: ora èaggravato dai futili motivi

fattoquotidiano : Colleferro, i 4 arrestati per la morte di Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili motivi - petergomezblog : #Colleferro, i 4 arrestati per la morte di #Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili mot… - LaStampa : Cambia l’accusa per la morte di Willy: è omicidio volontario aggravato dai futili motivi - FirenzePost : Morte di Willy: omicidio volontario per i quattro accusati. Stamani i funerali con Conte - Luca20512311 : RT @mat_brandi: Stai usando la morte di #WillyMonteiro per accusare il tuo avversario politico di esserne complice? Stai usando questo infa… -